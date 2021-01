Covid, Gimbe: aumentano casi, ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crescono i nuovi casi settimanali di Covid, arrivati, dal 6 al 12 gennaio, a 121.644 rispetto ai 114.132 della settimana precedente. Mentre sul fronte ospedaliero si registra una lieve risalita dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crescono i nuovisettimanali di, arrivati, dal 6 al 12 gennaio, a 121.644 rispetto ai 114.132 della settimana precedente. Mentre sul fronte ospedaliero si registra una lieve risalita dei ...

