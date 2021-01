Coronavirus | bozza Dpcm | piste sci chiuse fino al 15 febbraio**

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Gli impianti sciistici continueranno a restare chiusi,al 15 febbraio. Lo prevede ladelche entrerà in vigore dal 16 gennaio, sottoposta oggi dal governo alle Regioni. Nel testo si precisa che dal 15 febbraio potranno aprire gli impianti "solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".

Sull'edizione on line del Corriere della Sera spunta la bozza del nuovo Dpcm allo studio del Governo: "Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio 2021, musei aperti in zona gialla, chiuse le palestre ...