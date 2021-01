CDP Venture Capital investe 2,46 milioni di euro in 10 startup del portafoglio di LVenture Group (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Venture Capital si conferma asset strategico per la costruzione del tessuto imprenditoriale italiano del futuro. CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha co-investito in dieci startup del portafoglio di LVenture Group, holding di Venture Capital quotata sul MTA di Borsa Italiana e tra i principali acceleratori di startup a livello europeo. L’investimento di 2,46 milioni di euro – comunica CDP Venture Capital in una nota – ha mobilitato risorse per un valore complessivo di 6,56 milioni di euro. Oltre a CDP Venture ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ilsi conferma asset strategico per la costruzione del tessuto imprenditoriale italiano del futuro. CDPSgr – Fondo Nazionale Innovazione ha co-investito in diecideldi L, holding diquotata sul MTA di Borsa Italiana e tra i principali acceleratori dia livellopeo. L’investimento di 2,46di– comunica CDPin una nota – ha mobilitato risorse per un valore complessivo di 6,56di. Oltre a CDP...

