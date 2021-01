Calciomercato | Milan | Mandzukic in pole per l’attacco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Milan sta valutando l’ipotesi di ingaggiare un centravanti: il nome caldo è quello dell’ex Juventus Mario Mandzukic. Ecco gli ultimi sviluppi. Il Milan sta prendendo in considerazione l’ipotesi di… L'articolo Calciomercato Milan Mandzukic in pole per l’attacco proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilsta valutando l’ipotesi di ingaggiare un centravanti: il nome caldo è quello dell’ex Juventus Mario. Ecco gli ultimi sviluppi. Ilsta prendendo in considerazione l’ipotesi di… L'articoloinperproviene da MeteoWeek.

Glongari : #Milan per l’attacco spunta l’idea #Mandzukic profilo valutato dai rossoneri per completare il reparto @tvdellosport #calciomercato - MatteoPedrosi : Contatti in corso #Torino #Milan per #Meité: si prova a chiudere. @CorriereGranata #calciomercato - Gazzetta_it : #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli - thearlind : RT @SkySport: Pato: 'Milan nel cuore, sogno di tornare. Che coppia io e Ibrahimovic!' - pasto_388 : RT @Gazzetta_it: #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli -