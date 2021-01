Buon compleanno Wikipedia: un sito internet ne celebra i 20 anni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Wikipedia compie 20 anni (immagine: Wikimedia Foundation)Il 15 gennaio Wikipedia, l’enciclopedia online più grande al mondo, compie 20 anni e per l’occasione lancia un sito internet per celebrare l’anniversario, dove mostra agli utenti l’immenso lavoro svolto dal team per tenere aggiornata la sconfinata raccolta del sapere. In questi 20 anni Wikipedia è diventata disponibile in oltre 300 lingue rendendo fruibili gratuitamente online oltre 55 milioni di articoli. Nel 2020 ha raggiunto picchi di traffico mai visti prima, legati alla ricerca di informazioni attendibili sulla pandemia di Covid-19. “Wikipedia si è evoluta da un’idea apparentemente impossibile in una testimonianza dell’umanità in continua ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021)compie 20(immagine: Wikimedia Foundation)Il 15 gennaio, l’enciclopedia online più grande al mondo, compie 20e per l’occasione lancia unperre l’versario, dove mostra agli utenti l’immenso lavoro svolto dal team per tenere aggiornata la sconfinata raccolta del sapere. In questi 20è diventata disponibile in oltre 300 lingue rendendo fruibili gratuitamente online oltre 55 milioni di articoli. Nel 2020 ha raggiunto picchi di traffico mai visti prima, legati alla ricerca di informazioni attendibili sulla pandemia di Covid-19. “si è evoluta da un’idea apparentemente impossibile in una testimonianza dell’umanità in continua ...

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a @jdiego_florez! ?? [Gioachino Rossini, 'La cenerentola' - Ah! questa bella incognita. Gustavo D… - EmilioCarelli : 13/1/92 29 anni fa nasceva il #Tg5 Eravamo tutti più giovani e forse non ci rendevamo conto della straordinaria avv… - PlacidoDomingo : Happy 120th ?? birthday ‘Tosca’ Thank you Maestro Puccini ??. Buon 120 compleanno ?? ‘Tosca’ Grazie Maestro Puccini… - Homo_novus1 : @federica_darra Buon compleanno Federica ! - Mosange : RT @CerchiamoDenise: ?? Buon Compleanno Emanuela, ovunque tu sia... @pietroorlandi:”Finché non ho un corpo la cercherò viva.” ?? #Emanuela… -