Atalanta-Cagliari 3-1, Di Francesco: "Situazione difficile, ci metto la faccia" "Quando si perdono 5 partite consecutive i problemi ci sono e sono il primo a metterci la faccia. Abbiamo situazioni di difficoltà con giocatori che non sono in condizione e che avremmo rischiato a far giocare, come Godin o Nainggolan. Devo dire che i ragazzi hanno messo grande impegno; nel primo tempo siamo mancati un po' nella qualità, ma non ci siamo disuniti. Siamo stati in partita, abbiamo fatto un finale in crescendo. La condizione psico fisica sta crescendo nonostante il momento di difficoltà". Sono queste le parole di Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Rai Sport, dopo la sconfitta del suo Cagliari contro l'Atalanta in Coppa Italia. "Dobbiamo essere più squadra, alcune partite non avremmo meritato di perderle e alla fine siamo stati puniti. E' un momento in cui siamo incudine, speriamo di tornare a essere ...

