Assassin' s Creed Valhalla ha permesso ai fan di decodificare la misteriosa lingua degli Isu

(Di giovedì 14 gennaio 2021)'sha una serie infinita di misteri e puzzle, il più duraturo dei quali è ilggioIsu. Sebbene sia stato introdotto per la prima volta in'sII del 2009, solo con'sdel 2020 i fan hanno appreso di più sullamorta. In un video pubblicato su YouTube, i ragazzi del fansite Access The Animus descrivono in dettaglio i passaggi che hanno intrapreso per sbloccare il complessoggioIsu, una razza di figure simili a divinità che, nella lore di's, è anteriore alla civiltà umana.le basi dellaIsu è stato reso ...

CriptAssassini : Nuova analisi ENORME di Assassin's Creed Valhalla! Spiegazioni ed analisi dell'ultimo capitolo di casa Ubisoft: Isu… - Eurogamer_it : #AssassinsCreed: i fan decodificano la misteriosa lingua degli Isu. - tech_gamingit : Assassin's Creed Valhalla si aggiorna con una valanga di FIX - oOShinobi777Oo : Assassin's Creed Valhalla si aggiorna con una valanga di FIX - salhofolinas : assassin’s creed odyssey non lo so mi spaventa troppo essere una mercenaria -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Everyeye Videogiochi

Assassin's Creed Valhalla si aggiorna alla versione 1.1.1., il nuovo aggiornamento è atteso per giovedì 14 gennaio.Ubisoft will release a big bug-squashing update for Assassin's Creed Valhalla today. The game's 1.1.1 update is light on new features but heavy on fixes, with dozens of common issues crossed off.