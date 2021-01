Antonella Elia, nota attrice la massacra: “Si è inventata un tumore” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un volto noto del mondo dello spettacolo italiano bolla la vicenda Antonella Elia tumore come fake news e parte all’attacco: “Bugiarda”. Non è un bel momento per Antonella Elia. Dopo le pesanti critiche ricevute per il suo comportamento al Grande Fratello Vip 2020, nel corso di un incontro-scontro all’interno della casa con Samantha De Grenet, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un volto noto del mondo dello spettacolo italiano bolla la vicendacome fake news e parte all’attacco: “Bugiarda”. Non è un bel momento per. Dopo le pesanti critiche ricevute per il suo comportamento al Grande Fratello Vip 2020, nel corso di un incontro-scontro all’interno della casa con Samantha De Grenet, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tvttalavita : @rob_1910 @eliscrivecose Ma questo è un suo pensiero, seppur sbagliato. Non ho visto indignazione per la Elia che d… - Francy23081990 : @stefaniaorlan20 Io sono allibita piange perché Antonella Elia le dice che è ingrassata e poi dice a Rosi ex anores… - GossipItalia3 : “Antonella Elia non ha avuto un tumore, chieda scusa!”, sbugiardata da famosa attrice #gossipitalianews - zazoomblog : “Antonella Elia non ha avuto un tumore chieda scusa!” sbugiardata da famosa attrice - #“Antonella #avuto #tumore… - insideprelemi : Buongiorno ragazzi abbiamo bisogno di un grande aiuto potete inviare la chat dove la miss dice gatta in calore a An… -