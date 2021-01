Uomini e Donne anticipazioni: Gemma sente un 40enne, bufera su Armando e Aurora (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi è stata registrata una nuova puntata: cosa è successo nel Trono Over tra la Galgani e Maurizio, poi le accuse e le polemiche su altri protagonisti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi è stata registrata una nuova puntata: cosa è successo nel Trono Over tra la Galgani e Maurizio, poi le accuse e le polemiche su altri protagonisti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - LaBiaBi11 : RT @AndreaDevis: È tornata Federica! Grande donna, grande amica Coi colleghi giornalisti Tra gli appelli e gli imprevisti Personaggi molt… - AndreaDevis : È tornata Federica! Grande donna, grande amica Coi colleghi giornalisti Tra gli appelli e gli imprevisti Personag… -