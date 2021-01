Ultime Notizie Roma del 13-01-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 13 gennaio al microfono Giuliano Ferrara emergenza covid è in primo piano arriveranno Venerdì secondo quanto si apprende le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio l’ultimo monitoraggio riportato oggi da speranza nelle comunicazioni alla camera 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 a rischio moderato di cui due in progressione a rischio alto è una sola regione è a rischio basso l’epidemia è nuovamente in una fase espansiva ha detto il ministro il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nel nuovo dpcm sarà confermato il divieto di spostamento anche in zona gialla è vietato l’asporto dopo le 8 dai bar pranzo invito a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 13 gennaio al microfono Giuliano Ferrara emergenza covid è in primo piano arriveranno Venerdì secondo quanto si apprende le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio l’ultimo monitoraggio riportato oggi da speranza nelle comunicazioni alla camera 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 a rischio moderato di cui due in progressione a rischio alto è una sola regione è a rischio basso l’epidemia è nuovamente in una fase espansiva ha detto il ministro il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 Aprile lo stato di emergenza nel nuovo dpcm sarà confermato il divieto di spostamento anche in zona gialla è vietato l’asporto dopo le 8 dai bar pranzo invito a lasciare fuori dalle polemiche politiche la campagna di ...

VENETO - "Credo che il Veneto sarà in zona arancione 'rischio elevato'". E' questa la previsione del presidente della Regione Luca Zaia sulla prossima suddivisione in fasce di rischio delle regioni da ...

I 5 motivi per cui non rimpiangerò Giuseppe Conte

No, non rimpiangerò Giuseppe Conte, la sua uscita di scena (se avverrà), almeno per il momento a me pare una buona notizia. Dopo di lui non c’è il diluvio, come il reality show di Palazzo Chigi ben di ...

