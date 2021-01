Stesa a Fuorigrotta | paura nella notte a Napoli | danneggiate due auto in sosta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonel popoloso quartiere di. Dove ignoti hanno esploso, in quel che sembra a tutti gli effetti una vera e propria, numerosi colpi d’arma da fuoco in via Luigi Rizzozona di Cavalleggeri. Sul posto sono sopraggiunti repentinamente, dopo alcune segnalazioni al 112, i carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno rinvenuto in strada due cartucce da caccia. Mentre dueinsono statelievemente dai pallini esplosi verosimilmente da un fucile. Al momento i militari dell’Arma procedono nelle indagini per ricostruire i fatti di questa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.