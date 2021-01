Season: il titolo non sarà un open world? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuove notizie sul gioco annunciato da Scavengers Studio per PS5. Da recenti dichiarazioni, Season non sarà un gioco lineare né open world. Cresce la curiosità attorno al titolo Il titolo era stato mostrato in una conferenza dedicata alle anteprime sulle uscite PlayStation 5. Season aveva conquistato l’attenzione del pubblico in mezzo ad altri titoli, di sicuro più blasonati, quali God of War 2 e Horizon Forbidden West, grazie alla sua particolare grafica. A metà tra un effetto cell shading e un 3d particolarmente curato, il gioco, nel suo trailer di presentazione, si è mostrato come un titolo dal forte impatto emotivo. Recenti dichiarazioni hanno messo in dubbio la natura open world di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuove notizie sul gioco annunciato da Scavengers Studio per PS5. Da recenti dichiarazioni,nonun gioco lineare né. Cresce la curiosità attorno alIlera stato mostrato in una conferenza dedicata alle anteprime sulle uscite PlayStation 5.aveva conquistato l’attenzione del pubblico in mezzo ad altri titoli, di sicuro più blasonati, quali God of War 2 e Horizon Forbidden West, grazie alla sua particolare grafica. A metà tra un effetto cell shading e un 3d particolarmente curato, il gioco, nel suo trailer di presentazione, si è mostrato come undal forte impatto emotivo. Recenti dichiarazioni hanno messo in dubbio la naturadi ...

tuttoteKit : #Season: il titolo non sarà un open world? #PC #PS5 #ScavengersStudio #tuttotek - amantecnologia : sotto al post. Nessuna conferma da parte di Activision su quando queste armi dovrebbero arrivare nel titolo, anche… - dumurin : RT @CIAfra73: @dumurin @CorneliaHale94 @MasterAb88 @Montes1301 @Federic01996 @QuiMediaset_it Ho controllato e non c'è in Italia. In compens… - CIAfra73 : @dumurin @CorneliaHale94 @MasterAb88 @Montes1301 @Federic01996 @QuiMediaset_it Ho controllato e non c'è in Italia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Season titolo Season: il titolo non sarà un open world? tuttoteK Season: il titolo non sarà un open world?

Nuove notizie sul gioco annunciato da Scavengers Studio per PS5. Da recenti dichiarazioni Season non sarà lineare né open world.

Jason O’Halloran: “Nuovo Showdown BSB? Positivo per i fan”

Vice-Campione BSB in carica, Jason O'Halloran in una lunga intervista parla del nuovo format di gara e le sue ambizioni per conquistare il titolo 2021.

Nuove notizie sul gioco annunciato da Scavengers Studio per PS5. Da recenti dichiarazioni Season non sarà lineare né open world.Vice-Campione BSB in carica, Jason O'Halloran in una lunga intervista parla del nuovo format di gara e le sue ambizioni per conquistare il titolo 2021.