Sci di fondo | nessun italiano a Lahti Pellegrino | De Fabiani e Laurent si allenano a Oberstdorf

Con una settimana di pausa nel calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, i piani dell'Italia si estendono tra la Germania e scelte differenti rispetto all'immediata prosecuzione nel cammino verso la Sfera di Cristallo. Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Greta Laurent sono stati chiamati dal DT Marco Selle per uno stage previsto dal 15 al 22 gennaio in quel di Oberstdorf, sede dei prossimi Mondiali dal 22 febbraio al 7 marzo. Contestualmente, la FISI ha confermato quello che già si sapeva: l'Italia non manderà alcun rappresentante a Lahti, nella tappa che presenterà la skiathlon al sabato e la sprint la domenica, in un'inversione inusuale degli eventi. Tutti gli azzurri, invece, parteciperanno ai Campionati Italiani Assoluti sprint e team sprint, in programma il 23 e 24

I due slalom maschili di Kitzbuehel, che rimpiazzavano quelli di Wengen, sono stati cancellati per l'emergenza coronavirus. Probabile recupero a Flachau.

