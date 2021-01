PSG, torna Neymar nella lista dei convocati. Stasera c’è il Marsiglia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco i 22 convocati da Mauricio Pochettino per la sfida di Stasera contro il Marsiglia, si gioca il Trophée des Champions, in programma a Lens. Ancora indisponibili Bernat, Kehrer e Rafinha. PORTIERI: Navas, Rico, Randriamamy;DIFENSORI: Bakker, Diallo, Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembélé;CENTROCAMPISTI: Danilo, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti;ATTACCANTI: Icardi, Kean, Mbappé, Neymar, Sarabia. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco i 22da Mauricio Pochettino per la sfida dicontro il, si gioca il Trophée des Champions, in programma a Lens. Ancora indisponibili Bernat, Kehrer e Rafinha. PORTIERI: Navas, Rico, Randriamamy;DIFENSORI: Bakker, Diallo, Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembélé;CENTROCAMPISTI: Danilo, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti;ATTACCANTI: Icardi, Kean, Mbappé,, Sarabia. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

