Omicidio Yara | la Cassazione accoglie ricorso di Bossetti su esame reperti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Bergamo, 13 gennaio 2021 - Annullamento con rinvio dei provvedimenti c on cui la Corte d'assise di Bergamo aveva dichiarato inammissibili le istanze della difesa di Massimorelative all'...

- Notiziedi_it : L'omicidio di Yara Gambirasio diventa un film con Alessio Boni per Netflix -

Bergamo, 13 gennaio 2021 - Annullamento con rinvio dei provvedimenti c on cui la Corte d'assise di Bergamo aveva dichiarato inammissibili le istanze della difesa di Massimo Bossetti relative all'esame ...La Cassazione accoglie le richieste della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio. I giudici hanno annullato con rinvio le ordinanze con cui la Corte ...