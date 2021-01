Nessuno si sottragga alla responsabilità. Appello di Grillo ai partiti. “Stiliamo insieme un patto e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese. Nessuno cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro”. E’ quanto si legge nella “Lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione (E’ sottinteso che il Governo è di Conte)”, pubblicata su Facebook dal deputato del M5S Giorgio Trizzino e condivisa da Beppe Grillo. “Bisogna parlare un linguaggio concreto e di speranza agli Italiani – si legge ancora nel testo – perché sono i parlamentari a rappresentarli nei momenti propizi ma anche in quelli più difficili, come quello attuale. L’Europa ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese.cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grandeo ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro”. E’ quanto si legge nella “Lettera aperta aidi maggioranza e opposizione (E’ sottinteso che il Governo è di Conte)”, pubblicata su Facebook dal deputato del M5S Giorgio Trizzino e condivisa da Beppe. “Bisogna parlare un linguaggio concreto e di speranza agli Italiani – si legge ancora nel testo – perché sono i parlamentari a rappresentarli nei momenti propizi ma anche in quelli più difficili, come quello attuale. L’Europa ha ...

