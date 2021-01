Industria, Istat: produzione in frenata a novembre (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – A novembre la produzione Industriale italiana diminuisce sia su base congiunturale sia in termini tendenziali. Lo rileva l’Istat che sottolinea come tra i principali settori di attività solo i beni intermedi registrano un modesto incremento congiunturale. Rimane, tuttavia, positiva la variazione della media degli ultimi tre mesi rispetto ai precedenti (+2,1%). Nel confronto con febbraio 2020, mese antecedente all’esplosione della crisi pandemica, l’indice destagionalizzato è inferiore del 3,5%. A livello dei principali raggruppamenti di Industria “tutti i comparti risultano in diminuzione” su base annua, particolarmente accentuata per i beni di consumo. L’Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione Industriale diminuisca ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Alale italiana diminuisce sia su base congiunturale sia in termini tendenziali. Lo rileva l’che sottolinea come tra i principali settori di attività solo i beni intermedi registrano un modesto incremento congiunturale. Rimane, tuttavia, positiva la variazione della media degli ultimi tre mesi rispetto ai precedenti (+2,1%). Nel confronto con febbraio 2020, mese antecedente all’esplosione della crisi pandemica, l’indice destagionalizzato è inferiore del 3,5%. A livello dei principali raggruppamenti di“tutti i comparti risultano in diminuzione” su base annua, particolarmente accentuata per i beni di consumo. L’Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato dellale diminuisca ...

