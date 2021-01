I programmi dei candidati: dal semiprofessionismo di Gravina al 'campionato intermedio fra C e D' di Sibilia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gabriele Gravina gioca la sua 'Partita per il futuro' con una frase di Paolo Rossi che dà il calcio d'inizio del suo programma: 'Lo sport è una prova continua. Fino a quando smetti, sei sotto esame, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gabrielegioca la sua 'Partita per il futuro' con una frase di Paolo Rossi che dà il calcio d'inizio del suo programma: 'Lo sport è una prova continua. Fino a quando smetti, sei sotto esame, ...

Affaritaliani : Ascolti tv e non solo: Fazio re dei social, batte ancora il Gf. Terzo Amici - Internazionale : Come le idee di estrema destra stanno influenzando i programmi dei partiti e il dibattito pubblico. Se ne parlerà d… - sportli26181512 : I programmi dei candidati: dal semiprofessionismo di Gravina al 'campionato intermedio fra C e D' di Sibilia: I pro… - niiinacarrara : Come ogni San Valentino d'altronde ma hey avrò dei programmi quest'anno - niiinacarrara : Raga questo San Valentino quasi quasi mi faccio dei programmi da sola cioè sono io la mia Valentina raga che bello -