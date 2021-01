GF Vip, Giulia Salemi ‘atterrata’ in palestra: allenamento piccante con Pierpaolo Pretelli (VIDEO) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno sul serio al GF Vip 5 E pensare che una settimana fa al Grande Fratello Vip 5, la madre di Pierpaolo Pretelli, entrata nella casa di Cinecittà aveva messo sull’attenti il figlio. Durante il confronto, avvenuto dopo l’inaspettato messaggio durante la vigilia di Capodanno, la donna gli aveva fatto capire di darsi una moderata con Giulia Salemi perché a casa oltre ai genitori c’è il figlio Leonardo che lo guarda. Un bambino di cinque anni nato dalla relazione sentimentale che l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto con la modella Ariadna Romero. Ma a quanto pare le raccomandazioni della donna sono entrate da un orecchio e uscite dall’altro. Nelle ultime ore, infatti, Pier e l’influencer italo-persiana hanno ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 13 gennaio 2021)fanno sul serio al GF Vip 5 E pensare che una settimana fa al Grande Fratello Vip 5, la madre di, entrata nella casa di Cinecittà aveva messo sull’attenti il figlio. Durante il confronto, avvenuto dopo l’inaspettato messaggio durante la vigilia di Capodanno, la donna gli aveva fatto capire di darsi una moderata conperché a casa oltre ai genitori c’è il figlio Leonardo che lo guarda. Un bambino di cinque anni nato dalla relazione sentimentale che l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto con la modella Ariadna Romero. Ma a quanto pare le raccomandazioni della donna sono entrate da un orecchio e uscite dall’altro. Nelle ultime ore, infatti, Pier e l’influencer italo-persiana hanno ...

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Ariadna Romero sui 'Prelemi': 'Ci sono accortezze che Giulia non ha' - AngeloV02390236 : @ClaudiaRm2008 @Rhum47418657 @GrandeFratello Giulia era piccola,ma secondo te Briatore dopo tutte le top model che… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: ex tronista promuove l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli - infoitsalute : GF Vip, lo sfogo di Pretelli con Giulia: “Sono stanco di giustificarmi” - infoitsalute : GF VIP, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi scoppiano in lacrime e si coccolano a vicenda -