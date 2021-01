Facebook censura pure un capitello romano: “Viola gli standard sul nudo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Tra presidenti Usa, comunisti italiani e compagnia bella Facebook ha trovato il tempo di censurare anche un capitello corinzio romano perché violerebbe gli standard sul nudo della piattaforma. Un capitello troppo “sensuale” per Facebook Lo denuncia una pagina Facebook a tema “architettonico”, dal nome Dottrina dell’Architettura. Questa mattina in un post alquanto ironico, si leggeva: “censurata la foto di un capitello corinzio romano … con la motivazione che violerebbe gli standard della community in materia di nudo e atti sessuali“. L’admin della pagina, l’architetto David Napolitano, commenta così la decisione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Tra presidenti Usa, comunisti italiani e compagnia bellaha trovato il tempo dire anche uncorinzioperché violerebbe glisuldella piattaforma. Untroppo “sensuale” perLo denuncia una paginaa tema “architettonico”, dal nome Dottrina dell’Architettura. Questa mattina in un post alquanto ironico, si leggeva: “ta la foto di uncorinzio… con la motivazione che violerebbe glidella community in materia die atti sessuali“. L’admin della pagina, l’architetto David Napolitano, commenta così la decisione di ...

