Bloccata l'Autostrada A1, ristoratori in protesta: "Vogliamo lavorare" (Video)

Tempo di lettura: < 1 minuto

Traffico bloccato sull'Autostrada A1, all'altezza degli svincoli di Capua e Caianello. A causare il blocco è la protesta messa in scena da alcuni ristoratori stanchi delle decisioni che il Governo sta assumendo. "Vogliamo solo lavorare" è la risposta a chi gli chiede il perchè del blocco del traffico.

La Campania è in zona gialla, bar e ristoranti possono effettuare servizio al tavolo fino alle ore 18. Devono poi abbassare le saracinesche. Nel weekend, poi, scatta la zona arancione: bar e ristoranti devono restare chiusi ed effettuare solo asporto e delivery, con le modalità sopra indicate.

Il 16 gennaio prossimo, poi, entrerà in vigore il nuovo Dpcm del Governo, che impone misure ancora più restrittive per arginare la diffusione del Covid-19.

