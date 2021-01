Banche europee, Fitch Ratings: più fusioni e acquisizioni nel 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il 91% degli investitori internazionali si aspetta più fusioni e acquisizioni nel settore bancario europeo quest’anno, con il 52% che cita le fusioni nazionali per rafforzare le posizioni di mercato delle Banche come motore principale. La previsione arriva da un sondaggio del pubblico (per lo più investitori) alla conferenza annuale Credit Outlook organizzata da Fitch Ratings. Quasi il 70% degli investitori si aspetta una ripresa delle vendite di NPL, con la gestione del capitale delle Banche come motore principale. Viene però indicata come motivazione di questa accelerazione anche la maggiore esperienza nella gestione degli NPL da parte delle istituzioni finanziarie non bancarie. Fitch Ratings si aspetta però che le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il 91% degli investitori internazionali si aspetta piùnel settore bancario europeo quest’anno, con il 52% che cita lenazionali per rafforzare le posizioni di mercato dellecome motore principale. La previsione arriva da un sondaggio del pubblico (per lo più investitori) alla conferenza annuale Credit Outlook organizzata da. Quasi il 70% degli investitori si aspetta una ripresa delle vendite di NPL, con la gestione del capitale dellecome motore principale. Viene però indicata come motivazione di questa accelerazione anche la maggiore esperienza nella gestione degli NPL da parte delle istituzioni finanziarie non bancarie.si aspetta però che le ...

borghi_claudio : @NicolaSerafin13 Beh è uno che ha saputo prendere il 40% alle europee. Ha fatto la mega cretinata sulle banche e st… - __spirina__ : @Leleprox Per organizzare l'ingresso pacifico, nel caso arrivi qualche soffiata di mafiosi. Per entrare al vaticano… - __spirina__ : @Leleprox Per organizzare il giorno, nel caso arrivi qualche soffiata di mafiosi. Per entrare al vaticano e occupar… - rpabaumilanocmo : RT @MilanoFinanza: Banche europee, l'alternativa a basso costo in caso di aumento dei tassi - bierlollo : Banche europee, l’alternativa a basso costo in caso di aumento dei tassi – -

Ultime Notizie dalla rete : Banche europee Banche europee, Fitch Ratings: più fusioni e acquisizioni nel 2021 Il Messaggero Banche europee, Fitch Ratings: più fusioni e acquisizioni nel 2021

(Teleborsa) – Il 91% degli investitori internazionali si aspetta più fusioni e acquisizioni nel settore bancario europeo quest’anno, con il 52% che cita le fusioni nazionali per rafforzare le ...

Industria, produzione in calo a novembre (-4,2%). S&P: “Ricavi a livelli pre-Covid nel 2022. Non esiste nessun caso Italia”

L’Istat certifica oggi le difficoltà dell’industria italiana alle prese con il ritorno di limiti e restrizioni. Lo scorso novembre la produzione è scesa dell’1,4% rispetto ad ottobre e de 4,2% nei con ...

(Teleborsa) – Il 91% degli investitori internazionali si aspetta più fusioni e acquisizioni nel settore bancario europeo quest’anno, con il 52% che cita le fusioni nazionali per rafforzare le ...L’Istat certifica oggi le difficoltà dell’industria italiana alle prese con il ritorno di limiti e restrizioni. Lo scorso novembre la produzione è scesa dell’1,4% rispetto ad ottobre e de 4,2% nei con ...