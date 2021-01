Tra i contatti cancellati di Tiziana Cantone anche poliziotti e insospettabili. “Indagate per omicidio” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci sono nuovi elementi nel presunto suicidio di Tiziana Cantone, tali da indurre i legali della famiglia a depositare una denuncia per omicidio. Non solo. Tra i contati della donna, vittima del porn revenge, trovata impiccata in casa 5 anni fa, ci sono nomi di centinaia di uomini. Tra loro anche poliziotti e “insospettabili”. Nei contatti Social trovati centinaia di nomi (anche poliziotti) “Ora l’inchiesta si arricchisce di un centinaio di nomi – tra cui anche quelli di professionisti ed esponenti delle forze dell’ordine – che hanno intrecciato relazioni con Tiziana Cantone. Potenzialmente tra questi c’è il volto di chi potrebbe aver diffuso i video hard destinati a una chat dedicata, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci sono nuovi elementi nel presunto suicidio di, tali da indurre i legali della famiglia a depositare una denuncia per. Non solo. Tra i contati della donna, vittima del porn revenge, trovata impiccata in casa 5 anni fa, ci sono nomi di centinaia di uomini. Tra loroe “”. NeiSocial trovati centinaia di nomi () “Ora l’inchiesta si arricchisce di un centinaio di nomi – tra cuiquelli di professionisti ed esponenti delle forze dell’ordine – che hanno intrecciato relazioni con. Potenzialmente tra questi c’è il volto di chi potrebbe aver diffuso i video hard destinati a una chat dedicata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra contatti Tiziana Cantone, dal suo telefono riemergono 100 contatti (anche poliziotti): tra loro chi ha manomesso le prove? Il Messaggero Dalla Germania: contatti in corso tra Fiorentina e Colonia per l’esterno destro Ehizibue

Secondo quanto riferisce SkySport Germania, la Fiorentina sarebbe in contatto col Colonia per Ehizibue, esterno destro nigeriano naturalizzato olandese ...

Vaccinati più impiegati che anziani tracciamento flop: ecco 2.700 medici

Iniettate 1.825 dosi ai dipendenti non sanitari delle Asl. Solo 1.374 agli ospiti delle RsaPer ricomporre la filiera del contact tracing nuove assunzioni. Test rapidi negli studi ...

