Supercoppa Juventus-Napoli | De Siervo | “Rinvio? Provocazione di De Laurentiis”

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, risponde per le rime ad Aurelio De Laurentiis e alla richiesta di Rinvio della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli: "Ci sarà la Supercoppa italiana, è stato solo un fuoco di paglia. C'è stata questa Provocazione ma il calendario e il campionato sono cose sacre, si tratta di impegni che verranno rispettati", risponde con fermezza il dirigente.

