Supercoppa | De Laurentiis aveva chiesto il rinvio | richiesta non accolta

Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiesto una decina di giorni fa il rinvio della partita di Supercoppa italiana contro la Juve ma la richiesta non è stata accolta e la gara tra azzurri e bianconeri si giocherà regolarmente il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. È quanto riportato da Radio Punto Nuovo. Alla base della richiesta fatta da De Laurentiis ci sarebbe il calendario ricco di impegni e la mancanza del pubblico sulle tribune. La proposta del presidente napoletano sarebbe stata quella di giocare la Supercoppa nel finale di stagione, con la speranza di avere i tifosi allo stadio. Ci sarebbe stato, però, un possibile impedimento per una delle due squadre o per entrambe: l'eventuale contemporanea disputa, da parte di Napoli e Juventus, delle coppe europee.

