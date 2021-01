Samsung Galaxy S21 non solo senza cuffie e caricabatteria, un’altra brutta notizia? (Di martedì 12 gennaio 2021) Mancano soli 2 giorni al lancio del Samsung Galaxy S21 in uscita giovedì 14 gennaio. Il noto e autorevole leaker Roland Quandt ha pubblicato una serie di tweet contenenti molte informazioni sulle ammiraglie. I dettagli si riferiscono soprattutto alla confezione di vendita del telefono che sarà estremamente compatta e a dire la verità, anche vuota. Esattamente come vociferato da svariate settimane, i Samsung Galaxy S21 saranno venduti senza cuffie e pure senza caricabatteria da parete. La scatola che contiene il nuovo smartphone sarà dunque estremamente sottile e al suo interno ci sarà semplicemente un cavetto con uscita USB Type-C, una guida rapida e la graffetta per l’apertura dello slot delle SIM. Dopo aver preso tanto in giro in autunno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Mancano soli 2 giorni al lancio delS21 in uscita giovedì 14 gennaio. Il noto e autorevole leaker Roland Quandt ha pubblicato una serie di tweet contenenti molte informazioni sulle ammiraglie. I dettagli si riferiscono soprattutto alla confezione di vendita del telefono che sarà estremamente compatta e a dire la verità, anche vuota. Esattamente come vociferato da svariate settimane, iS21 saranno vendutie pureda parete. La scatola che contiene il nuovo smartphone sarà dunque estremamente sottile e al suo interno ci sarà semplicemente un cavetto con uscita USB Type-C, una guida rapida e la graffetta per l’apertura dello slot delle SIM. Dopo aver preso tanto in giro in autunno ...

SamsungItalia : Sei pronto a scoprire tutti i dettagli? Appuntamento il 14 gennaio per il nuovo Galaxy Unpacked. Segui… - wordweb81 : #SamsungGalaxyS21 non solo senza cuffie e caricabatteria, un’altra brutta notizia? - DarioConti1984 : Dopo Xiaomi Mi 11 il prossimo senza caricabatterie sarà Samsung Galaxy S21 - infoitscienza : È confermato: niente alimentatore né cuffie nella confezione di Samsung Galaxy S21 - wordweb81 : #SamsungGalaxyS21 non solo senza cuffie e caricabatteria, un'altra brutta notizia? -