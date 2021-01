Qualificazioni Australian Open 2021 | Gatto-Monticone eliminata | Savinykh al turno decisivo

Leggi su sportface

(Di martedì 12 gennaio 2021) Niente da fare per Giulia, che viene sconfitta da Valerijain due set col punteggio di 6-4 7-6(8) e dice addio alle speranze di approdare al main draw degli. Nel secondodelle, infatti, l’azzurra non riesce a battere una russa proprio come accaduto nel primoe stavolta soccombe al termine di un match in cui ha giocato un tennis troppo altalenante. IL RACCONTO DEL MATCH – Tanta fatica al servizio per entrambe nel corso del primo set. La piemontese subisce immediatamente un break, ma è abile a rispondere subito alla russa riportandosi in parità con il controbreak. Da qui in avanti, però, sono maggiori le difficoltà dell’italiana, che prima però trova un altro break ...