Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si scusa in diretta: “Un grande errore non interrompere quel teatrino” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Da parte mia, ho fatto una mancanza”. Ha esordito così Alfonso Signorini nell’ultima puntata de Il grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera. Il conduttore del reality di Canale 5 ha voluto scusarsi in diretta per quanto successo la scorsa settimana, quando Antonella Elisa e Samantha De Grenet hanno dato il via ad serrato botta e risposta fatto di insulti reciproci e urla del tutto fuori controllo. La loro lite era infatti degenerata, arrivando al punto che Antonella Elia aveva fatto anche commenti pesanti sull’aspetto fisico della concorrente del Gf Vip che in passato ha dovuto lottare contro un tumore. “Non ho problemi a dirlo, avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente – ha ammesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Da parte mia, ho fatto una mancanza”. Ha esordito cosìnell’ultima puntata de IlVip andata in onda lunedì sera. Il conduttore del reality di Canale 5 ha volutorsi inper quanto successo la scorsa settimana, quando Antonella Elisa e Samantha De Grenet hanno dato il via ad serrato botta e risposta fatto di insulti reciproci e urla del tutto fuori controllo. La loro lite era infatti degenerata, arrivando al punto che Antonella Elia aveva fatto anche commenti pesanti sull’aspetto fisico della concorrente del Gf Vip che in passato ha dovuto lottare contro un tumore. “Non ho problemi a dirlo, avrei potutoimmediatamente – ha ammesso ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - iamsalvonic : Grande Fratello Vip5 vince la serata con 3290000 spettatori e il 19,6% di share contro Rai1 2813000 spettatori e sh… - GenoeffaStefy80 : @GiuseppeConteIT Te ne devi andare.l'italia non ti vuole.renzi deve mandarti via.non ne possiamo più di te e di Cas… -