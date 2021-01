Governo: Prodi, ‘giovedì si decide su ristori, Renzi vuol mettere in crisi ristoratori?’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La cosa inconcepibile è voler buttare giù il Governo quando giovedì prossimo bisogna decidere sui ristori: Renzi vuole mettere ancora più in crisi i ristoratori? Nonostante le aperture i toni sono ancora troppo alti”. Lo dice Romano Prodi a DiMartedì su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La cosa inconcepibile è voler buttare giù ilquando giovedì prossimo bisognare suiancora più ini ristoratori? Nonostante le aperture i toni sono ancora troppo alti”. Lo dice Romanoa DiMartedì su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Romano Prodi: "Matteo Renzi come Fausto Bertinotti, vuole solo rompere"

