Governo: Orlando, ‘critiche Pd a Conte per rinforzarlo’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo sempre fatto delle critiche al Governo, è inevitabile che succeda in un Governo di coalizione e mi sembra che siano sempre state fondate. Ma non penso sia stata una scelta contro Conte, le nostre osservazioni sono servite a rinforzare il Governo”. Lo ha detto Andrea Orlando (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi abbiamo sempre fatto delle critiche al, è inevitabile che succeda in undi coalizione e mi sembra che siano sempre state fondate. Ma non penso sia stata una scelta contro, le nostre osservazioni sono servite a rinforzare il”. Lo ha detto Andrea(Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Orlando: “Conte è un punto di equilibrio, lui o il voto”. - Rinaldi_euro : Se D'Alema torna modello nel dibattito, allora ci si deve dimettere come fece lui – Il Tempo - tatianamenni : @OttoemezzoTW @AndreaOrlandosp @pdnetwork @DomaniGiornale @StefanoFeltri @KelleddaMurgia @antonellaviol17 @La7tv Pa… - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'critiche Pd a Conte per rinforzarlo'... - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'senza Conte fronte progressista non c'è più'... -