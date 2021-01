Giuliano manda un video d’amore a Rosalinda ma lei va in crisi: lo sfogo nella notte (Di martedì 12 gennaio 2021) La reazione di Rosalinda Cannavò al video di Giuliano, è stata parecchio fredda e distaccata. L’attrice in diretta al Grande Fratello VIP 5 ha fatto capire che questa situazione per lei non è chiara ma che affronterà tutto quando sarà fuori. Il pubblico però non ha potuto fare a meno di notare che la reazione della Cannavò al video del suo fidanzato, non è stata quella di una donna innamorata che non vede il suo compagno da 4 mesi. E la stessa attrice, ci ha riflettuto una volta finita la puntata, parlando anche con i suoi compagni di viaggio. Giuliano nel video, per l’ennesima volta l’ha sostenuta, le ha dichiarato il suo amore. Sui social qualcuno ha insinuato che il messaggio del siciliano fosse però un altro: continua a dire di essere indecisa che poi mi lascerai fuori, non in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) La reazione diCannavò aldi, è stata parecchio fredda e distaccata. L’attrice in diretta al Grande Fratello VIP 5 ha fatto capire che questa situazione per lei non è chiara ma che affronterà tutto quando sarà fuori. Il pubblico però non ha potuto fare a meno di notare che la reazione della Cannavò aldel suo fidanzato, non è stata quella di una donna innamorata che non vede il suo compagno da 4 mesi. E la stessa attrice, ci ha riflettuto una volta finita la puntata, parlando anche con i suoi compagni di viaggio.nel, per l’ennesima volta l’ha sostenuta, le ha dichiarato il suo amore. Sui social qualcuno ha insinuato che il messaggio del siciliano fosse però un altro: continua a dire di essere indecisa che poi mi lascerai fuori, non in ...

martinyla : Giuliano manda il video messaggio d amore dimostrando di non aver capito un cazzo. La reazione sua doveva essere an… - missuziam_ : ma giuliano ce l’ha un po’ di dignità? sono 4 mesi che ne dice di ogni su di lui, ha detto di non essere più sicura… - cl3notcle : Giuliano mi manda tantissime bad vibes, secondo me c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lui #gfvip - scemochileggeah : RT @REDXXX67982129: PREVISIONI: - Dayane ha detto qualcosa di Rosalinda e Giuliano in confessionale ?? - La sorpresa con la madre non andrà… - REDXXX67982129 : PREVISIONI: - Dayane ha detto qualcosa di Rosalinda e Giuliano in confessionale ?? - La sorpresa con la madre non a… -

