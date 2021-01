Concorsi Comune Trapani, 18 posti per diplomati e laureati in diverse aree: ecco i bandi (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto con nuove opportunità a tempo determinato e indeterminato per lavorare negli Enti Locali. Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio sono stati pubblicati i bandi dei Concorsi Comune Trapani per le seguenti posizioni e numero di posti: 1 istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato; 2 istruttori direttivi contabili a tempo pieno e indeterminato; 1 giornalista pubblico a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali; 6 istruttori di Polizia Municipale per un anno, da assumere con contratto di formazione e lavoro. Possono partecipare sia diplomati che laureati. Le domande devono essere ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 si è aperto con nuove opportunità a tempo determinato e indeterminato per lavorare negli Enti Locali. Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio sono stati pubblicati ideiper le seguenti posizioni e numero di: 1 istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e indeterminato; 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato; 2 istruttori direttivi contabili a tempo pieno e indeterminato; 1 giornalista pubblico a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali; 6 istruttori di Polizia Municipale per un anno, da assumere con contratto di formazione e lavoro. Possono partecipare siache. Le domande devono essere ...

soleterramare : RT @AssLucaMontuori: Prende il via oggi un nuovo concorso di Progettazione per un'opera pubblica di grande importanza programmata grazie al… - luisaloffredo28 : RT @AssLucaMontuori: Prende il via oggi un nuovo concorso di Progettazione per un'opera pubblica di grande importanza programmata grazie al… - 24live_it : L’UGL chiede chiarezza sui concorsi al Comune e sulla ricontrattualizzazione dei lavoratori part-time - - AssLucaMontuori : Prende il via oggi un nuovo concorso di Progettazione per un'opera pubblica di grande importanza programmata grazie… - profarchitetto : #concorsi Bolzano, ristrutturazione e ampliamento della scuola media von Aufschnaiter - Il Comune di Bolzano ha ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi Comune Butera. Per i concorsi al Comune istanze da presentare entro il 23 gennaio. il Fatto Nisseno Confcommercio: "ll futuro del settore è incerto"

Un mese fa i rappresentanti dei commercianti ed esercizi pubblici si erano espressi con fiducia sulle occasioni delle feste natalizie, poi modificate dalle disposizioni restrittive dei governo naziona ...

Turismo dell’Olio: Museo di Trevi tra i finalisti

Un mese fa i rappresentanti dei commercianti ed esercizi pubblici si erano espressi con fiducia sulle occasioni delle feste natalizie, poi modificate dalle disposizioni restrittive dei governo naziona ... Il “Museo della Civiltà dell’Ulivo” di Trevi tra le 3 finaliste italiane della I° edizione del Concorso Nazionale Turismo dell’Olio Sono 17 le esperienze dell’olio finaliste del Primo Concorso nazi ...