Claudio Amendola morto per Wikipedia: tutto un misunderstanding? (Di martedì 12 gennaio 2021) Claudio Amendola non è morto. Ma stavolta non si tratta di una fake news come capitato in passato ad altri vip, ritrovatisi a leggere della propria morte (fake). Stavolta ad ingannare (e a spaventare) i fan è stato un aggiornamento di Wikipedia, laddove alla data di nascita dell'attore (16 febbraio 1963) è stata aggiunta una (ribadiamo, falsa) data di morte. Potete vedere l'immagine in questione a corredo del pezzo. Da segnalare come 'Claudio Amendola' sia diventato termine di tendenza su Twitter, dove i fan si sono riversati per avere notizie – preoccupati sulle sorti dell'amato attore capitolino. Di seguito alcuni dei tweet in merito: ho perso dieci anni di vita con la falsa notizia della morte di Claudio Amendola stavo per ...

afrizox : RT @anightinflorenc: No Claudio Amendola non è morto. Qualcuno ha male interpretato questo articolo CALM DOWN - Isabella26V : RT @perchetendenza: 'Claudio Amendola': Per chi ha pensato che fosse morto leggendo la sua pagina Wikipedia, che è stata poi subito corrett… - romvantic : RT @fvnzioniamo: ho perso dieci anni di vita con la falsa notizia della morte di claudio amendola stavo per frignare non facciamo scherzi - ilymercury : RT @fvnzioniamo: ho perso dieci anni di vita con la falsa notizia della morte di claudio amendola stavo per frignare non facciamo scherzi - nurgiachi : @perchetendenza Ma quindi Claudio Amendola è morto mentre leggeva la sua pagina Wikipedia? ?? -

“Roma, 16 febbraio 1963 – Roma, 12 gennaio 2021”. Wikipedia, per qualche minuto, ha ospitato la fake news della morte dell’attore Claudio Amendola. La ...

