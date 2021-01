Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher (Di martedì 12 gennaio 2021) Era agli arresti domiciliari, ma nascondeva in casa la droga pronta per lo spaccio. Scoperto dai carabinieri, è finito in carcere a Molfetta un 34enne. Nel corso di un'approfondita perquisizione ... Leggi su baritoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Era agli arresti, ma nascondeva inla droga pronta per lo spaccio. Scoperto dai carabinieri, è finito ina Molfetta un 34enne. Nel corso di un'approfondita perquisizione ...

saldi_di : RT @Ussignur_: Scambiereste gli attuali arresti domiciliari di 60M di persone con la possibilità (ma non l'obbligo) per le fasce sensibili… - simastatecalmi : RT @Ussignur_: Scambiereste gli attuali arresti domiciliari di 60M di persone con la possibilità (ma non l'obbligo) per le fasce sensibili… - baritoday : Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher… - ZTL29492447 : RT @Ussignur_: Scambiereste gli attuali arresti domiciliari di 60M di persone con la possibilità (ma non l'obbligo) per le fasce sensibili… - Samira1577 : RT @Ussignur_: Scambiereste gli attuali arresti domiciliari di 60M di persone con la possibilità (ma non l'obbligo) per le fasce sensibili… -

Ultime Notizie dalla rete : domiciliari casa Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher BariToday Boscoreale, fidanzatini incensurati scoperti con un chilo di hashish in casa

Una coppia di fidanzati è stata arrestata a Boscoreale ( Napoli) dai Carabinieri con l' accusa di spaccio di droga. I due - che sono incensurati e dei quali è stata fornita ...

Molfetta. Nascondeva droga sul soppalco di casa. Arrestato dai Carabinieri

Il covid non ferma le azioni dei carabinieri su tutto il territorio pugliese per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima conclusa, quella da parte della sezione operativa di Molfetta ...

Una coppia di fidanzati è stata arrestata a Boscoreale ( Napoli) dai Carabinieri con l' accusa di spaccio di droga. I due - che sono incensurati e dei quali è stata fornita ...Il covid non ferma le azioni dei carabinieri su tutto il territorio pugliese per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima conclusa, quella da parte della sezione operativa di Molfetta ...