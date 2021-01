Wta Abu Dhabi 2021, programma e ordine di gioco martedì 12 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il programma e l’ordine di gioco per martedì 12 gennaio del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2021. Dopo un match di doppio, ad aprire la giornata dedicata alle semifinali saranno Sakkari e Sabalenka. In seguito scenderà in campo Marta Kostyuk, alla prima grande semifinale della sua carriera, opposta a Kudermetova/Svitolina. Di seguito il programma dettagliato. L’ordine di gioco di martedì 12 gennaio (orari italiani) Campo Centrale, dalle 8:00 Match di doppio (9) Sakkari – (4) Sabalenka Kostyuk – Kudermetova/(2) Svitolina Match di doppio SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ile l’diper12del torneo Wta 500 di Abu. Dopo un match di doppio, ad aprire la giornata dedicata alle semifinali saranno Sakkari e Sabalenka. In seguito scenderà in campo Marta Kostyuk, alla prima grande semifinale della sua carriera, opposta a Kudermetova/Svitolina. Di seguito ildettagliato. L’didi12(orari italiani) Campo Centrale, dalle 8:00 Match di doppio (9) Sakkari – (4) Sabalenka Kostyuk – Kudermetova/(2) Svitolina Match di doppio SportFace.

sportface2016 : Wta #AbuDhabi 2021, programma e ordine di gioco martedì 12 gennaio - Tennis82136483 : Primi tre quarti di finale di abu Dhabi conclusi: la prima semifinale sarà sabalenka-sakkari. La bielorussa si è im… - tennis_bwf : WTA 500 Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 2021 Centre Court [Quarter Final] [9] Maria Sakkari (GRE) 2-6 6-2 6-0 [1] Sofia Kenin (USA) - Giornottennis : Nel WTA Abu Dhabi quarti parecchio interessanti. Sabalenka batte Rybakina in 3 set, ora in campo Kenin vs. Sakkari.… - leopnd1 : @SabalenkaA è la prima semifinalista di Abu Dhabi... Match complicato contro Rybakina ma alla fine basta un 6-4, 4-… -