"Virus colpa dei fot... esperimenti", "Non abbiamo prove". Scontro Salvini-Annunziata

Francesca Galici È Scontro tra Matteo Salvini e Lucia Annunziata sul coronaVirus: il leader della Lega accusa la Cina di aver taciuto, la giornalista tentenna Matteo Salvini è tornato in tv e ha scelto lo studio di Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata in onda su Rai3. Non certo uno studio "amico" per il leader della Lega, che infatti è arrivato allo Scontro con la giornalista. Il tema della disfida è stato il coronaVirus, tema caldo da ormai quasi un anno. Matteo Salvini ha ribattuto la sua convinzione che la pandemia sia nata ai Wuhan, senza che la Cina abbia avvisato il mondo di quanto stava accadendo. Tesi seccamente smentita da Lucia Annunziata.

Caos contagi in Veneto, Zaia assicura: “Colpa della variante inglese”

Il governatore veneto assicura che la crisi dei contagi in regione è dovuta alla variante del virus inglese. La crisi dei contagi in Veneto, che tiene con il fiato sospeso, non sono la regione, ma anc ...

