STUDIO DELLA STANFORD UNIVERSITY SULLE RESTRIZIONI: "NON HANNO ALCUN EFFETTO CHIARO E SIGNIFICATIVO" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Uno STUDIO DELLA STANFORD UNIVERSITY afferma che i lockdown, la permanenza forzata a casa e le chiusure aziendali non HANNO "ALCUN EFFETTO benefico CHIARO e SIGNIFICATIVO" sulla crescita dei casi di Covid-19 e possono persino portare a infezioni più frequenti nelle case di cura.I ricercatori DELLA STANFORD UNIVERSITY in California miravano a valutare in che modo i rigidi blocchi influenzano la crescita delle infezioni rispetto a misure meno restrittive.HANNO utilizzato dati provenienti da Inghilterra, Francia, Germania, Iran, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Corea del Sud, Svezia e Stati Uniti, raccolti durante le fasi iniziali DELLA pandemia nella ...

