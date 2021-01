Stray Dogs Tracker: una App per monitorare la popolazione di cani randagi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutte le volte che in Italia si parla di randagismo balza subito all’occhio un dato: mancano i numeri.Possibile che la presenza di decine, forse centinaia di migliaia di cani vaganti nel nostro Centro-Sud non sia mai stata mappata dalle autorità locali?Ebbene, la risposta è sì.Le ragioni di questa drammatica lacuna vanno cercate nella mancata presa di coscienza da parte delle istituzioni di quanto questi numeri siano determinanti: per capire il fenomeno e soprattutto per evitare che degeneri, come purtroppo è avvenuto in alcune aree del nostro paese.Il risultato è che quando si parla di randagismo, media e politica forniscono numeri perlopiù casuali, con stime che vanno dalle 500 alle 700 mila unità e altre, più allarmistiche, che parlano di oltre un milione di cani liberi sul nostro territorio. Più precisi sono i dati ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tutte le volte che in Italia si parla dismo balza subito all’occhio un dato: mancano i numeri.Possibile che la presenza di decine, forse centinaia di migliaia divaganti nel nostro Centro-Sud non sia mai stata mappata dalle autorità locali?Ebbene, la risposta è sì.Le ragioni di questa drammatica lacuna vanno cercate nella mancata presa di coscienza da parte delle istituzioni di quanto questi numeri siano determinanti: per capire il fenomeno e soprattutto per evitare che degeneri, come purtroppo è avvenuto in alcune aree del nostro paese.Il risultato è che quando si parla dismo, media e politica forniscono numeri perlopiù casuali, con stime che vanno dalle 500 alle 700 mila unità e altre, più allarmistiche, che parlano di oltre un milione diliberi sul nostro territorio. Più precisi sono i dati ...

