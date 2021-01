Si sfregiano al volto per “assomigliare a Joker”: due ragazzini in ospedale dopo un folle gioco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si sfregiano al volto per “assomigliare a Joker”. Due ragazzini, una 14enne e un ragazzo quasi 18enne, sono finiti in ospedale a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, con dei tagli al volto. Hanno detto di essere stati vittime di una rapina, ma secondo i carabinieri si sarebbero procurati da soli i tagli in un folle gioco: ottenere un sorriso simile a quello di Joker, personaggio dei fumetti di Batman. L’adolescente, la più grave, dovrà essere operata: il ragazzo è stato denunciato per lesioni personali. Due ragazzini minorenni, una 14enne e un ragazzo di poco meno di 18 anni, sono finiti in ospedale a Cernusco sul Naviglio con ferite al viso, dicendo di essere stati rapinati per ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sialper “”. Due, una 14enne e un ragazzo quasi 18enne, sono finiti ina Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, con dei tagli al. Hanno detto di essere stati vittime di una rapina, ma secondo i carabinieri si sarebbero procurati da soli i tagli in un: ottenere un sorriso simile a quello di, personaggio dei fumetti di Batman. L’adolescente, la più grave, dovrà essere operata: il ragazzo è stato denunciato per lesioni personali. Dueminorenni, una 14enne e un ragazzo di poco meno di 18 anni, sono finiti ina Cernusco sul Naviglio con ferite al viso, dicendo di essere stati rapinati per ...

