Rabiot: “Tre punti importanti per acquisire fiducia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Juventus ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, prima volta in stagione, grazie al successo di ieri sera sul Sassuolo. Su Instagram ha commentato il successo sui neroverdi il centrocampista francese, Adrien Rabiot che ha così scritto: “Grande vittoria! 3 punti importanti per acquisire fiducia e continuare a lavorare con calma e serenità”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienRabiot 25) Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Juventus ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, prima volta in stagione, grazie al successo di ieri sera sul Sassuolo. Su Instagram ha commentato il successo sui neroverdi il centrocampista francese, Adrienche ha così scritto: “Grande vittoria! 3pere continuare a lavorare con calma e serenità”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien(@adrien25) Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: RABIOT: 'Altri tre punti per continuare a lavorare con calma e serenità' - TUTTOJUVE_COM : RABIOT: 'Altri tre punti per continuare a lavorare con calma e serenità' - juveveryday : ?? HT | SOSTITUZIONE JUVE Mister #Pirlo sfrutta lo slot dell’intervallo per togliere #Bentancur, su cui pendeva un a… - JuventusUn : #Juventus, tre calciatori in uscita: spunta un nome a sorpresa, @Paratici lo valuta 20 MLN! I NOMI?… - WorksInItalian : @iPat_rome Ma quale partita hai visto?? Il vostro unico misero golletto l'avete fatto dopo un fallo su Rabiot non f… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot Tre Rabiot: 'Tre punti importanti per lavorare con serenità' FOTO ilBianconero Juvemania: finalmente vicino alla porta, Kulusevski è devastante

Male perché si è giocato in superiorità numerica per quasi un’ora. @stefanodiscreti D’altronde è il destino di questo Gennaio di Pirlo, sempre alla rincorsa dopo l'avvio di stagione complicato. Questo ...

RABIOT: "Altri tre punti per continuare a lavorare con calma e serenità"

Adrien Rabiot, con un post su Instagram, ha commentato la vittoria per 3-1 della Juventus contro il Sassuolo: "Grande vittoria! 3 punti importanti per acquisire fiducia e continuare a ...

Male perché si è giocato in superiorità numerica per quasi un’ora. @stefanodiscreti D’altronde è il destino di questo Gennaio di Pirlo, sempre alla rincorsa dopo l'avvio di stagione complicato. Questo ...Adrien Rabiot, con un post su Instagram, ha commentato la vittoria per 3-1 della Juventus contro il Sassuolo: "Grande vittoria! 3 punti importanti per acquisire fiducia e continuare a ...