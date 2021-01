Pallamano | Mondiali maschili 2021 | programma | date e orari di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) È ormai tutto pronto per i Campionatidimaschile. Ventisettesima edizione per la competizione più importante a livello internazionale organizzata dalla International Handball Federation. In concomitanza con l’Europeo nel quale l’Italia è stata eliminata, in Egitto le migliori Nazionali si sfideranno dal 13 al 31 gennaio a caccia di una medaglia iridata. Otto gironi, quattro città e due squadre qualificate per raggruppamento per poi proseguire con la fase a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale. La finale è ina ‘Il Cairo’ alle ore 18:30 del 31 gennaio. Di seguito il calendario con glie lediledel Mondiale. LAZIONE DEI MATCH DELLA FASE A GIRONI GIRONE A (6th of October ...