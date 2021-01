Ondata di freddo nel Nord-Est | gelo in Veneto e Alto Adige È record | -39Â°

Ondata di freddo nel Nord-Est: gelo in Veneto e Alto Adige. È record: -39° (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il maltempo , il freddo : il Nord Italia, soprattutto il Nord-Est, è nella morsa del gelo da qualche giorno, e l'Ondata prosegue anche oggi. In Veneto le temperature scendono ben al di sotto ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il maltempo , il: ilItalia, soprattutto il-Est, è nella morsa delda qualche giorno, e l'prosegue anche oggi. Inle temperature scendono ben al di sotto ...

v33Redazione : Alto Adige: prosegue l’ondata di freddo polare - leggoit : Ondata di freddo nel Nord-Est: gelo in Veneto e Alto Adige. È record: -39° - Giusepp81600552 : @Marco68200894 @marcocappato @ass_coscioni @parliamdidroghe @EutanaSiaLegale È dimostrato in modo ineluttabile che… - ilbassanese : Prosegue l’ondata di freddo in Veneto - AnsaVeneto : Continua ondata freddo in Veneto, -25,2 nel Vicentino. Record -39,6 nella dolina 'sperduta' Altopiano Asiago #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata freddo Continua ondata freddo in Veneto, -25,2 nel Vicentino Agenzia ANSA Ondata di freddo nel Nord-Est: gelo in Veneto e Alto Adige. È record: -39°

Dopo il maltempo, il freddo: il Nord Italia, soprattutto il Nord-Est, è nella morsa del gelo da qualche giorno, e l'ondata prosegue anche oggi. In Veneto le temperature ...

Freddo e neve, in Italia arriva Burian dalla Siberia: non accadeva dal 1996

In Italia arriva Burian, il vento freddo della Siberia: cos'è e quali sono le consuegenze di questa ondata di freddo ...

Dopo il maltempo, il freddo: il Nord Italia, soprattutto il Nord-Est, è nella morsa del gelo da qualche giorno, e l'ondata prosegue anche oggi. In Veneto le temperature ...In Italia arriva Burian, il vento freddo della Siberia: cos'è e quali sono le consuegenze di questa ondata di freddo ...