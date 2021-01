Misure e restrizioni del nuovo Dpcm

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Regioni e governo sono già a lavoro per ilche entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. Oltre al prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 luglio, le prime ipotesi prevedono il divieto di fare l’asporto di cibi e bevande per i bar dopo le 18, per impedire assembramenti in strada e movida. Resta il coprifuoco alle 22, ma verrà introdotta la zona bianca in cui l’unica restrizione consisterà nel portare la mascherina e mantenere le distanze. Stop anche agli spostamenti tra regioni gialle (servirà un decreto ad hoc per confermare questo divieto alla mobilità) ed entrata automatica in fascia rossa in base all’incidenza, ovvero se si superano i 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Il principio ispiratore delle nuove, spiega Repubblica, sarà quello di andare verso una zona gialla rinforzata. Sembra esclusa ...