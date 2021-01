Meet si aggiorna | nuove funzionalità per l’app di Google

Ultime Notizie dalla rete : Meet aggiorna

PcProfessionale.it

Google Meet aggiorna le sue funzionalità. Tre le novità in arrivo nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, infatti, verranno introdotte tre nuove opzioni per la creazione di una “nuova riunione” ...Google introduce delle novità per la creazione di eventi di Meet: nuove funzioni in arrivo per gli utenti Workspace e standard ...