"Io l'ho vista, quando ho detto stupro...". Telese e la fidanzata di Leali, rissa in studio: Giletti non li tiene più | Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nervi tesi a Non è l'arena su La7 sul caso Alberto Genovese. In studio da Massimo Giletti ci sono Luca Telese, Daniele Leali (amico dell'imprenditore accusato di violenza sessuale da varie ragazze) e la fidanzata di quest'ultimo Marilisa Loisi, presente alla festa di Ibiza dove si è consumato uno degli stupri. "Alla parola stupro lei ha guardato Leali e ha sorriso, non mi è piaciuto", accusa Telese. "Ma io conosco la ragazza, abbiamo parlato di normalità. Secondo lei...". Telese non la fa neanche finire: "Stia calma, non sono una ragazza di queste quindi non può aggredirmi. Non mi aggredisca, non mi prenda in giro e non sorrida alla parola stupro". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nervi tesi a Non è l'arena su La7 sul caso Alberto Genovese. Inda Massimoci sono Luca, Daniele(amico dell'imprenditore accusato di violenza sessuale da varie ragazze) e ladi quest'ultimo Marilisa Loisi, presente alla festa di Ibiza dove si è consumato uno degli stupri. "Alla parolalei ha guardatoe ha sorriso, non mi è piaciuto", accusa. "Ma io conosco la ragazza, abbiamo parlato di normalità. Secondo lei...".non la fa neanche finire: "Stia calma, non sono una ragazza di queste quindi non può aggredirmi. Non mi aggredisca, non mi prenda in giro e non sorrida alla parola".

WendyconPeter : RT @mesorottaercazz: Mamma mamma mamma Ti ho deluso anche oggi e non è vittimismo Ti ho vista piangere e maledico il giorno in cui non mi h… - FootballAndDre1 : @edcguitar Esattamente. Quella finale l'ho vista. Infatti quando andò a Parma, l'ho preso a 1 al fantacalcio - GiustoCatania : Da quando @ComuneSinistra ha rinnovato l’impegno al governo di #Palermo sono partiti attacchi violenti parte della… - MES85975483 : @IreneRena7 Fa anche ridere il fatto che queste persone non si rendono conto che loro non sanno proprio nulla dei v… - iceTeaSince1856 : RT @LevatiSirio: ieri il papa in tv aveva ancora albero e presepe in bella vista e siccome ho impiegato 8 anni per convincere mia moglie a… -

Ultime Notizie dalla rete : vista quando La Majella vista dal Gargano. La foto scattata da Ischitella di Valerio Agricola ilsipontino.net L’emergenza Covid non è l’unica: l’appello dei medici

L'emergenza covid ha monopolizzato mediaticamente la medicina italiana. Per questo gli screening legati ad altre patologie gravi stanno rallentando.

L'emergenza covid ha monopolizzato mediaticamente la medicina italiana. Per questo gli screening legati ad altre patologie gravi stanno rallentando.