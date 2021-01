Intervista esclusiva ad Agnese Lorenzini: «Basta poco per rendermi la persona più felice del mondo» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Agnese Lorenzini è un’attrice italiana che nasce a Genzano di Roma nel 1990. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia, si diploma all’accademia Cassiopea, coltivando anche la sua passione per il canto. Debutta per la prima volta nel lungometraggio The Tape (2013), affacciandosi nel mondo del teatro nel 2014 con lo spettacolo “Le figlie di Magdalene“. In seguito, Agnese è diventata nota al grande pubblico nella soap “Un posto al sole“, dove interpreta dal 2016 il ruolo di Susanna Picardi, una giovane avvocatessa con la passione per la magistratura. Per quanto riguarda la vita privata, Agnese è molto riservata e condivide ben poco dei suoi momenti personali sui social ma ha una grande passione per il nuoto, la danza e l’atletica. Per conoscerla un po’ meglio noi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021)è un’attrice italiana che nasce a Genzano di Roma nel 1990. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia, si diploma all’accademia Cassiopea, coltivando anche la sua passione per il canto. Debutta per la prima volta nel lungometraggio The Tape (2013), affacciandosi neldel teatro nel 2014 con lo spettacolo “Le figlie di Magdalene“. In seguito,è diventata nota al grande pubblico nella soap “Un posto al sole“, dove interpreta dal 2016 il ruolo di Susanna Picardi, una giovane avvocatessa con la passione per la magistratura. Per quanto riguarda la vita privata,è molto riservata e condivide bendei suoi momentili sui social ma ha una grande passione per il nuoto, la danza e l’atletica. Per conoscerla un po’ meglio noi ...

marcodimaio : Complimenti al #Tg5 per la straordinaria intervista a Papa Francesco in esclusiva mondiale. @Pontifex si conferma u… - QuiMediaset_it : Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un'intervista esclusiva a Papa Francesco… - Gianmaa98 : RT @AndreaFalco_15: “Abbiamo scelto il #Napoli perché in Italia dopo la Juve ci sono gli azzurri” A @_SiGonfiaLaRete su @radiomarte in esc… - AndreaFalco_15 : “Abbiamo scelto il #Napoli perché in Italia dopo la Juve ci sono gli azzurri” A @_SiGonfiaLaRete su @radiomarte in… - MissAd_ : Morta per Mediaset che non riesce a superare la Rai neanche con la sua intervista esclusiva al Papa -