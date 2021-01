leggoit : 'I Magnifici 7' su Tv2000 il nuovo programma sui sacramenti con Michele La Ginestra - tresaalessandro : RT @TV2000it: I Magnifici 7, il nuovo programma di Tv2000 con @MicLaGinestra Dal 13 gennaio ogni mercoledì ore 21.50 sul canale 28 dtt e 1… - BenedettaEconom : RT @TV2000it: I Magnifici 7 il nuovo programma di Tv2000 con @MicLaGinestra Dal 13 gennaio ogni mercoledì ore 21.50 sul canale 28 dtt e 15… - Salvo1Di : RT @TV2000it: I Magnifici 7, il nuovo programma di Tv2000 con @MicLaGinestra Dal 13 gennaio ogni mercoledì ore 21.50 sul canale 28 dtt e 1… - RadioVoceVicina : RT @TV2000it: I Magnifici 7, il nuovo programma di Tv2000 con @MicLaGinestra Dal 13 gennaio ogni mercoledì ore 21.50 sul canale 28 dtt e 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Magnifici Tv2000

Servizio Informazione Religiosa

"I Magnifici 7", il nuovo programma di Tv2000, in sette puntate in prima serata, andrà in onda dal 13 gennaio, per sette mercoledì alle 21.50. Un viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo e nella ...In onda dal 13 gennaio ogni mercoledì alle 21.50 "I Magnifici 7" un programma viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo ...