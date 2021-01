Ha cantato amore e disagio, 22 anni senza Fabrizio De Andrè (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Raccontando l’amore, il disagio, la rabbia e la malinconia, in un contesto di realtà espressa in un modo che lo distingueva (e lo distingue) rispetto agli altri, Fabrizio De Andrè ha unito tutta l’Italia nell’amore per le sue canzoni, per la sua musica. Era l’11 gennaio del 1999 quando un carcinoma polmonare lo uccise, un mese prima di compiere 59 anni. Aveva scoperto la malattia tempo prima, cosa che non gli aveva impedito di lavorare a ‘Notturni’, un disco che non riuscì mai a completare. Oltre diecimila persone parteciparono commosse al suo funerale per salutare un uomo che, con il suo stile compositivo pungente e provocatorio, aveva portato alta la bandiera dell’italianità, tanto che la scrittrice Fernanda Pivano in occasione del suo funerale aveva dichiarato: “Non doveva andarsene, non doveva. È stato il più grande poeta che abbiamo mai avuto”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Raccontando l’amore, il disagio, la rabbia e la malinconia, in un contesto di realtà espressa in un modo che lo distingueva (e lo distingue) rispetto agli altri, Fabrizio De Andrè ha unito tutta l’Italia nell’amore per le sue canzoni, per la sua musica. Era l’11 gennaio del 1999 quando un carcinoma polmonare lo uccise, un mese prima di compiere 59 anni. Aveva scoperto la malattia tempo prima, cosa che non gli aveva impedito di lavorare a ‘Notturni’, un disco che non riuscì mai a completare. Oltre diecimila persone parteciparono commosse al suo funerale per salutare un uomo che, con il suo stile compositivo pungente e provocatorio, aveva portato alta la bandiera dell’italianità, tanto che la scrittrice Fernanda Pivano in occasione del suo funerale aveva dichiarato: “Non doveva andarsene, non doveva. È stato il più grande poeta che abbiamo mai avuto”.

