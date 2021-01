Giuliano Sangiorgi | quel lutto che non può superare

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Una dramma chesi porta dentro da sette anni, perché il tempo non è riuscito a guarire il suo terribilele parole del leader dei Negramaro sul suo papà colpiscono. Un dolce post ha fatto capolino sul profilo diSangorni, il leader dei Negramaro ha postato un tenero scatto che lo vede tra le braccia di suo padre, Gianfranco, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari sete anni fa. A stroncare Gianfrancoun infarto, una morte del tutto imprevista che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia. Era stato proprio il signor Gianfranco a donare al figlio la prima chitarra, dando così il via ala passione che lo ha fatto diventare uno degli artisti più amati in Italia....