Giacomo Urtis: l’appello disperato a Maria De Filippi “nessuno mi vuole” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giacomo Urtis, dopo essere stato eliminato dalla casa del Gf Vip, fa una proposta alla famosa conduttrice, Maria De Filippi,””ti chiedo aiuto” scopriamo di cosa si tratta Giacomo Urtis è stato definitivamente eliminato dalla casa del Gf Vip, è riuscito a rimanere nel reality quasi per due mesi, contro le aspettative di tutti è anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 gennaio 2021), dopo essere stato eliminato dalla casa del Gf Vip, fa una proposta alla famosa conduttrice,De,””ti chiedo aiuto” scopriamo di cosa si trattaè stato definitivamente eliminato dalla casa del Gf Vip, è riuscito a rimanere nel reality quasi per due mesi, contro le aspettative di tutti è anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

sonicast93 : RT @uncledrew_5: “AL CAMPO DELLA BANDA... MI SONO MESSO IL FLAUTO NEL...” Non c’era occasione più adatta di questa per riproporre una dell… - DeniseBellet : RT @uncledrew_5: “AL CAMPO DELLA BANDA... MI SONO MESSO IL FLAUTO NEL...” Non c’era occasione più adatta di questa per riproporre una dell… - aurora26010 : RT @uncledrew_5: “AL CAMPO DELLA BANDA... MI SONO MESSO IL FLAUTO NEL...” Non c’era occasione più adatta di questa per riproporre una dell… - uncledrew_5 : “AL CAMPO DELLA BANDA... MI SONO MESSO IL FLAUTO NEL...” Non c’era occasione più adatta di questa per riproporre u… - monical0ll0 : RT @missbuonanotte: Mi manca Giacomo Urtis. #GFVIP -